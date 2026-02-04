04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-125'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Simeone'den Lookman açıklaması

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yeni transferleri Ademola Lookman ile ilgili konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 18:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Kral Kupası'nda perşembe günü Real Betis ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, yeni transfer Ademola Lookman ile ilgili, "Lookman, takıma çok çabuk uyum sağladı. Fiziksel gücü, hızı ve oyunun gidişatını değiştirebilme yeteneği dikkat çekiyor. Kendisinin inandığı ve bizim beklediğimiz şekilde takıma yardımcı olmasını umuyoruz." sözlerini sarf etti.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Lookman, Real Betis maçında Atletico Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.


Atletico Madrid, Atalanta'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

Atalanta formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
