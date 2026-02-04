Simeone'den Lookman açıklaması

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Kral Kupası'nda perşembe günü Real Betis ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Arjantinli teknik adam, yeni transfer Ademola Lookman ile ilgilisözlerini sarf etti.Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Lookman, Real Betis maçında Atletico Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.Atletico Madrid, Atalanta'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.Atalanta formasıyla ligin ilk yarısında 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.