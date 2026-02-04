04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-014'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Beşiktaş'ta Jörgensen transferi olumsuz!

Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferinde süreç olumsuz sonuçlandı.

calendar 04 Şubat 2026 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Jörgensen transferi olumsuz!
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde yer alan Filip Jörgensen'de sonuç olumsuz oldu.

SÜREÇ OLUMSUZ BİTTİ

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferinde süreç olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş, bu gelişmenin ardından Chelsea'den Jörgensen transferini rafa kaldırdı.

DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞME

Jörgensen ile görüşmeler yürüten Beşiktaş, listesindeki alternatif isimler Lucas Perri ve Illan Meslier gibi isimlerle de temaslarda bulunmuştu.


Beşiktaş'ta Jörgensen'de yaşanan olumsuzluk sonrası alternatif isimlerle görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

BU SEZON 8 MAÇ

Chelsea'de bu sezon 8 maçta kaleyi koruyan Jörgensen, kalesinde 10 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
