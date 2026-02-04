Beşiktaş'ta Jörgensen transferi olumsuz!

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde yer alan Filip Jörgensen'de sonuç olumsuz oldu.
SÜREÇ OLUMSUZ BİTTİ
beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Filip Jörgensen transferinde süreç olumsuz sonuçlandı.
Beşiktaş, bu gelişmenin ardından Chelsea'den Jörgensen transferini rafa kaldırdı.
DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞME
Jörgensen ile görüşmeler yürüten Beşiktaş, listesindeki alternatif isimler Lucas Perri ve Illan Meslier gibi isimlerle de temaslarda bulunmuştu.
Beşiktaş'ta Jörgensen'de yaşanan olumsuzluk sonrası alternatif isimlerle görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
BU SEZON 8 MAÇ
Chelsea'de bu sezon 8 maçta kaleyi koruyan Jörgensen, kalesinde 10 gol gördü ve 1 maçta kalesini gole kapattı.
