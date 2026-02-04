New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, EuroLeague ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'in kendisiyle ilgilendiğini ve bazı temaslarda bulunduğunu doğruladı.Ancak Fransız oyuncu, şu ana kadar ileri düzeyde bir görüşme yapılmadığını belirtti.NBA takas son tarihine yaklaşılırken, Yabusele'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız forvet, birçok takas söylentisiyle anılırken, Avrupa basınında yer alan son haberler Yabusele'nin EuroLeague'e dönüş ihtimalini gündeme getirdi.Yabusele, Stefan Bondy'ye yaptığı açıklamada Hapoel Tel Aviv'den ilgi olduğunu doğruladı:diyen Yabusele sözlerini şöyle sürdürdü:IMAGN IMAGES / Reuters Connect-Scanpix kaynaklı bilgilere göre, Sport 5'tan Noa Poplinger, Hapoel Tel Aviv'in Yabusele'nin menajerlik ekibiyle görüşmeler yaptığını aktardı. SDNA'dan Sotiris Vetakis ise Panathinaikos AKTOR Atina'nın Yabusele ile ileri aşamada temaslar kurduğunu bildirdi.Yabusele, BasketNews'e verdiği röportajda, Real Madrid'in ilgisini çeken takımlar arasında yer aldığını da belirtti.diyen Yabusele geçen hafta şu ifadeleri kullandı:Bu sezon Knicks formasıyla 41 maçta, 9 dakika, 2.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları yakalayan Yabusele, yaz döneminde New York ile 2 yıl – 11.3 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Oyuncunun kontratında, 2026-27 sezonu öncesi 5.8 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.