Yabusele, EuroLeague'den gelen ilgiyi doğruladı

New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, EuroLeague ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'in kendisiyle ilgilendiğini ve bazı temaslarda bulunduğunu doğruladı.

04 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com



Ancak Fransız oyuncu, şu ana kadar ileri düzeyde bir görüşme yapılmadığını belirtti.

NBA takas son tarihine yaklaşılırken, Yabusele'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız forvet, birçok takas söylentisiyle anılırken, Avrupa basınında yer alan son haberler Yabusele'nin EuroLeague'e dönüş ihtimalini gündeme getirdi.

Yabusele, Stefan Bondy'ye yaptığı açıklamada Hapoel Tel Aviv'den ilgi olduğunu doğruladı:


"Hiçbir kapıyı kapatmıyorum," diyen Yabusele sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne olacağını bilmiyorum. Yarın ne getirecek bilmiyorum. Şu an için söyleyebileceğim tek şey, hiçbir şeyin konuşulmadığı ya da imzalanmadığı.

Günün sonunda ben bir Knicks oyuncusuyum. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama beni arayan takımlar oldu. O haberler biraz 'bizi istiyorlar' noktasındaydı ve herkes sanki bir şeyler imzalanmış gibi düşündü. Hayır, böyle bir şey yok. Ama geri dönmem halinde imza atmaya hazır bazı takımlar olduğunu duyduk. Ne olacağını göreceğiz."

IMAGN IMAGES / Reuters Connect-Scanpix kaynaklı bilgilere göre, Sport 5'tan Noa Poplinger, Hapoel Tel Aviv'in Yabusele'nin menajerlik ekibiyle görüşmeler yaptığını aktardı. SDNA'dan Sotiris Vetakis ise Panathinaikos AKTOR Atina'nın Yabusele ile ileri aşamada temaslar kurduğunu bildirdi.

Yabusele, BasketNews'e verdiği röportajda, Real Madrid'in ilgisini çeken takımlar arasında yer aldığını da belirtti.

"Madrid, dürüst olayım, ilk konuşmayı yapacağımız takımlardan biri olacak," diyen Yabusele geçen hafta şu ifadeleri kullandı:
"Başka hiçbir seçeneği kapatmıyorum ama benim evim Madrid'de.

Kendimi orada yaşayan biri gibi görüyorum ve yazları geri dönüyorum. Oraya dönmek benim için çok özel olur."

Bu sezon Knicks formasıyla 41 maçta, 9 dakika, 2.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları yakalayan Yabusele, yaz döneminde New York ile 2 yıl – 11.3 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı. Oyuncunun kontratında, 2026-27 sezonu öncesi 5.8 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
