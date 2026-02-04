Beşiktaş tarihinde ilk: Olaitan

Üç buçuk sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble formalarını da giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.



TÜRKİYE KARİYERİ



Göztepe forması ile yarım sezonda 18 maça çıkan Benin'li futbolcu, bu maçlarda ikide gol sevinci yaşadı.









Ara transfer döneminde kadro çalışmalarına devam eden Beşiktaş , son olarak Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.Siyah-beyazalı ekip, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken ilk defa Benin'li bir futbolcuyu kadrosuna kattı.Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Olaitan, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu oldu.Junior Olaitan; Ocak 2022 yılında Benin ligi ekiplerinden Ayema'dan, Fransa'nın Niort takımına transfer olmasıyla Avrupa futboluna merhaba dedi.