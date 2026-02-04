04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Beşiktaş tarihinde ilk: Olaitan

Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün ilk Beninli futbolcusu olarak tarihe geçti.

calendar 04 Şubat 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş tarihinde ilk: Olaitan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde kadro çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İLK BENİN'Lİ
Siyah-beyazalı ekip, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken ilk defa Benin'li bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Olaitan, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu oldu.

OLAITAN'IN KARİYERİ

Junior Olaitan; Ocak 2022 yılında Benin ligi ekiplerinden Ayema'dan, Fransa'nın Niort takımına transfer olmasıyla Avrupa futboluna merhaba dedi.

Üç buçuk sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble formalarını da giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

TÜRKİYE KARİYERİ

Göztepe forması ile yarım sezonda 18 maça çıkan Benin'li futbolcu, bu maçlarda ikide gol sevinci yaşadı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.