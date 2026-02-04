Boston Celtics, ESPN'den Shams Charania'ya göre Nikola Vucevic ve bir ikinci tur draft hakkını, Anfernee Simons ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Chicago Bulls'tan aldı.Spotrac'ten Keith Smith'e göre Boston, Denver Nuggets'a ait olan 2027 ikinci tur draft hakkını alıyor.Chicago ise bu yılki drafttan; Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, New York Knicks ve Portland Trail Blazers arasında en avantajlı ikinci tur seçimini elde ediyor.Vucevic, offseason'da Kristaps Porzingis ve Luke Kornet'in takımdan ayrılmasının ardından Celtics'e pivot pozisyonunda tecrübeli bir alternatif sağladı. Bu sezon Boston'da Neemias Queta ilk beş pivotu olarak görev alırken, Luka Garza yedekten katkı verdi.Vucevic, Bulls formasıyla son altı sezonun büyük bölümünde oynadı. 35 yaşındaki uzun, bu sezon 48 maçta 16.9 sayı, 9 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.Celtics, Simons'ı yaz döneminde Jrue Holiday takası kapsamında kadrosuna katmıştı. Simons, Boston'ın ikinci beşinde önemli bir rol üstlenerek 14.2 sayı ortalaması yakaladı ve %39.5 üçlük isabetiyle oynadı.Her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.ESPN'den Bobby Marks'a göre bu takasla birlikte Celtics, first apron'un altına indi ve lüks vergisi yükünü 39.5 milyon dolardan 17 milyon dolara düşürdü.