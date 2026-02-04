04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Celtics ve Bulls, Vucevic ile Simons'ı takasladı

Boston Celtics, ESPN'den Shams Charania'ya göre Nikola Vucevic ve bir ikinci tur draft hakkını, Anfernee Simons ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Chicago Bulls'tan aldı.

Spotrac'ten Keith Smith'e göre Boston, Denver Nuggets'a ait olan 2027 ikinci tur draft hakkını alıyor.

Chicago ise bu yılki drafttan; Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, New York Knicks ve Portland Trail Blazers arasında en avantajlı ikinci tur seçimini elde ediyor.


Vucevic, offseason'da Kristaps Porzingis ve Luke Kornet'in takımdan ayrılmasının ardından Celtics'e pivot pozisyonunda tecrübeli bir alternatif sağladı. Bu sezon Boston'da Neemias Queta ilk beş pivotu olarak görev alırken, Luka Garza yedekten katkı verdi.

Vucevic, Bulls formasıyla son altı sezonun büyük bölümünde oynadı. 35 yaşındaki uzun, bu sezon 48 maçta 16.9 sayı, 9 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.

Celtics, Simons'ı yaz döneminde Jrue Holiday takası kapsamında kadrosuna katmıştı. Simons, Boston'ın ikinci beşinde önemli bir rol üstlenerek 14.2 sayı ortalaması yakaladı ve %39.5 üçlük isabetiyle oynadı.

Her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

ESPN'den Bobby Marks'a göre bu takasla birlikte Celtics, first apron'un altına indi ve lüks vergisi yükünü 39.5 milyon dolardan 17 milyon dolara düşürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
