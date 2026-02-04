04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Bulls, 3 takımlı takasta Ivey ve Conley'yi kadrosuna kattı

Chicago Bulls, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu üç takımlı bir takasta Jaden Ivey ve Mike Conley'yi kadrosuna kattı.

calendar 04 Şubat 2026 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls, 3 takımlı takasta Ivey ve Conley'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chicago Bulls, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu üç takımlı bir takasta Jaden Ivey ve Mike Conley'yi kadrosuna kattı. 

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı gelişmede Detroit Pistons'ın ise takas kapsamında Kevin Huerter, Dario Saric ve Minnesota'dan 2026 yılına ait korumalı bir birinci tur pick swap hakkı aldığı bildirildi.

Pistons, Ivey'i 2022 Draftı'nda 5. sıradan seçmişti. 1.91'lik guard, 2024-25 sezonunda çıkış yakalayarak 17.6 sayı ve %40.9 üçlük ortalamalarına ulaşmıştı. Ancak sol fibulasını kırması nedeniyle sezonu kapattı.

Bu sezon ise aynı performansı yakalayamayan Ivey, 33 maçta, 16.8 dakika, 8.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.


Conley, son üç sezonda Timberwolves'un önemli bir ilk beş oyuncusuyken, bu sezon yedek rolüne geçti. Tecrübeli guard, 4.4 sayı, 2.9 asist ve 18.5 dakika ile kariyerinin en düşük ortalamalarını kaydediyor.

Huerter, Pistons'a offseason'da Tim Hardaway Jr. ve Malik Beasley'nin ayrılmasının ardından güvenilir bir şutör kazandırdı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 10.9 sayı ortalaması yakalarken, kariyerinde %37.1 üçlük isabet oranına sahip.

Detroit, maç başına 11.1 üçlük ile NBA'de 27. sırada yer alıyor.

Saric, kısa süre önce De'Andre Hunter'ı içeren çoklu bir takas kapsamında Bulls'a gönderilmişti. 12. sıradan seçilmiş eski oyuncu, Chicago formasıyla sahaya çıkmadan takımdan ayrıldı.

Bu çoklu takasta yer alan dört oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

Bobby Marks'a göre Minnesota'nın lüks vergi yükü bu takas sonrası 24 milyon dolardan 3.8 milyon dolara düştü. Timberwolves artık first apron'un altında ve vergi çizgisinin 3.8 milyon dolar üzerinde bulunuyor.

Charania'ya göre bu mali esneklik ve açılan kadro kontenjanı, Minnesota'nın olası bir "Milwaukee yıldızı" transferi arayışında elini güçlendirecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.