Chicago Bulls, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu üç takımlı bir takasta Jaden Ivey ve Mike Conley'yi kadrosuna kattı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı gelişmede Detroit Pistons'ın ise takas kapsamında Kevin Huerter, Dario Saric ve Minnesota'dan 2026 yılına ait korumalı bir birinci tur pick swap hakkı aldığı bildirildi.Pistons, Ivey'i 2022 Draftı'nda 5. sıradan seçmişti. 1.91'lik guard, 2024-25 sezonunda çıkış yakalayarak 17.6 sayı ve %40.9 üçlük ortalamalarına ulaşmıştı. Ancak sol fibulasını kırması nedeniyle sezonu kapattı.Bu sezon ise aynı performansı yakalayamayan Ivey, 33 maçta, 16.8 dakika, 8.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.Conley, son üç sezonda Timberwolves'un önemli bir ilk beş oyuncusuyken, bu sezon yedek rolüne geçti. Tecrübeli guard, 4.4 sayı, 2.9 asist ve 18.5 dakika ile kariyerinin en düşük ortalamalarını kaydediyor.Huerter, Pistons'a offseason'da Tim Hardaway Jr. ve Malik Beasley'nin ayrılmasının ardından güvenilir bir şutör kazandırdı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 10.9 sayı ortalaması yakalarken, kariyerinde %37.1 üçlük isabet oranına sahip.Detroit, maç başına 11.1 üçlük ile NBA'de 27. sırada yer alıyor.Saric, kısa süre önce De'Andre Hunter'ı içeren çoklu bir takas kapsamında Bulls'a gönderilmişti. 12. sıradan seçilmiş eski oyuncu, Chicago formasıyla sahaya çıkmadan takımdan ayrıldı.Bu çoklu takasta yer alan dört oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.Bobby Marks'a göre Minnesota'nın lüks vergi yükü bu takas sonrası 24 milyon dolardan 3.8 milyon dolara düştü. Timberwolves artık first apron'un altında ve vergi çizgisinin 3.8 milyon dolar üzerinde bulunuyor.Charania'ya göre bu mali esneklik ve açılan kadro kontenjanı, Minnesota'nın olası bir "Milwaukee yıldızı" transferi arayışında elini güçlendirecek.