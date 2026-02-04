04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-471'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Pep Guardiola'dan insanlık dersi

Pep Guardiola, dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların öldürülmesinin canını yaktığını ve buna karşı her zaman destek vereceğini bir kez açıkladı

calendar 04 Şubat 2026 12:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pep Guardiola'dan insanlık dersi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol efsanesi Pep Guardiola, dünya üzerineki masum insanlar için konuştu.

Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 55 yaşındaki Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar. Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz." ifadelerini kullandı.

''ONLARI KURTARIN''

Pep Guardiola, dünyanın her bölgesinde insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Sadece Filistin soykırımı için değil, insanlık için daha iyi olabilecek her türlü dava için. Savaşlardan, kendi ülkelerinden kaçıp denize açılan, Akdeniz'e giden insanlar var. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sormayın, onları kurtarın. Bu insanoğlu ile ilgili bir durum. Sonrasında bir şeyler üzerinde uzlaşabiliriz ya da bir şeyleri eleştirebiliriz. Ancak insanlar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız." diye konuştu.

''BU GÖRÜNTÜLER CANIMI YAKIYOR''

Binlerce masum insanı öldürdüğünüzde, bu can yakar. Ben buna karşı ayağa kalkıyorum, her zaman orada olacağım. Kimsenin bunu hissetmediğini hayal bile edemiyorum. Her gün o görüntüleri gördüğünüzde; babalar, anneler, çocukların hayatlarının yok edildiği. İnsanlar biraz olsun bağ kuramaz mı? Üzgünüm, ben bunu hissedebiliyorum."


İspanyol teknik adam; her daim masum insanlar için yaptığı açıklamalarla sadece saha içinde değil, saha dışında da kamuoyunun takdirini topluyor...
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.