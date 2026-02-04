Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 55 yaşındaki Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, şu an olduğu kadar her şeyi net bir şekilde gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar. Bu, insanoğlu olarak bizim sorunumuz, bizim meselemiz." ifadelerini kullandı.



''ONLARI KURTARIN''



Pep Guardiola, dünyanın her bölgesinde insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Sadece Filistin soykırımı için değil, insanlık için daha iyi olabilecek her türlü dava için. Savaşlardan, kendi ülkelerinden kaçıp denize açılan, Akdeniz'e giden insanlar var. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu sormayın, onları kurtarın. Bu insanoğlu ile ilgili bir durum. Sonrasında bir şeyler üzerinde uzlaşabiliriz ya da bir şeyleri eleştirebiliriz. Ancak insanlar ölürken onlara yardım etmek zorundasınız." diye konuştu.





''BU GÖRÜNTÜLER CANIMI YAKIYOR

''









Futbol efsanesi Pep Guardiola, dünya üzerineki masum insanlar için konuştu.İspanyol teknik adam; her daim masum insanlar için yaptığı açıklamalarla sadece saha içinde değil, saha dışında da kamuoyunun takdirini topluyor...