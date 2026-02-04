Fenerbahçe Saliha Şahin ile anlaştı

Üç kulvarda da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe Medicana, dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor.
CEV Şampiyonlar Liginde yoluna 5'te5 ile devam eden sarı melekler, son olarak Zeren Spor forması giyen 1.86'lık smaçör Saliha Şahin ile anlaşmaya vardı.
Geçmişte; Karayolları, Sarıyer Belediye, Eczacıbaşı ve Chemik Police formaları da giyen başarılı smaçör, önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek
