Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin altyapısında yetişen futbolcular performanslarıyla hem türk futbolu hem de kariyerleri adına umut veriyor.



Altyapıya verdiği önemle bilinen ve yetiştirdiği oyunculara A takımda forma şansı tanıyan Gaziantep FK'de 8'den 19 yaşa kadar yaklaşık 300 futbolcu adayı eğitim görüyor.





''BİR YILDA ÇOK YOL ALDIK''

"Şu anda finallere katılmaya da hak kazandık. Bu da 1 yıldır yaptığımız çalışmanın meyvesi diye düşünüyorum. Aslında gerçek altyapı bu değil, biz yöneticilerimizle de konuşuyoruz. Gerçek akademi olmak için çocukların kontrolünün bizde olması lazım. Beslenmesinden dinlenmesine ve eğitimine kadar her şeyin sizin kontrolünüzde olması lazım. Bu anlamda da çalışmalarımız var. İleriki zamanda inşallah çok daha iyi olacağız."

A TAKIMDAKİ 4 KALECİDEN 3'Ü ALTYAPIDAN

Gaziantep FK Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, basın mensuplarına verdiği demeçte, altyapıya çok önem verdiklerini ve genç yetenekleri keşfederek futbola kazandırmak için mücadele ettiklerini söyledi.Bu konuda kısa sürede çok yol aldıklarını ettiklerini dile getiren Daloğlu, şunları kaydetti:Altyapı takımlarının kendi yaş gruplarında yer aldıkları liglerde başarılı bir şekilde mücadele ettiğini anlatan İbrahim Kürşat Daloğlu, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Karşılaşmaların sonucundan ziyade oyuncuların gelişimlerini izlediklerini ve çalışmalarının meyvelerini topladıklarını dile getiren Daloğlu, şöyle konuştu:Gaziantep FK'de altyapı kaleci departmanı sorumlusu Erdal Konukoğlu da öncelikli hedeflerinin iyi kaleciler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.Şu an A takımlarında görev alan 4 kaleciden 3'ünün altyapıdan çıktığını bildiren Konukoğlu,diye konuştu.Kulübün altyapı atletik performans sorumlusu Barış Özalkan ise çocukların performanslarıyla ilgili ölçümler yaptıklarını, yaş gruplarına göre aylık antrenman ve çalışma programı hazırladıklarını, onların gelişimlerini yakından takip ettiklerini ifade etti.Atletik performans antrenörü Atakan Koçarslan ise büyük yaş gruplarındaki testlerin benzerlerini alt yaş gruplarına da uyguladıklarını belirterek, bu sayede eksikleri daha kolay tespit ettiklerini dile getirdi.