Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı!

Devre arası transfer döneminde vites yükselten Beşiktaş , Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardında 3. transferi tamamladı.

Siyah beyazlılar, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe Kulübü ise " Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,Beşiktaş, Junior Olaitan için Göztepe'ye 5 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.Olaitan, 3 Şubat Salı günü saat 14.30 sularında Beşiktaş için İstanbul'a geldi.Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.