03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
0-265'
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
0-068'
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-382'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-080'

Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı!

Beşiktaş, Göztepe'den transferi Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 03 Şubat 2026 23:34 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 23:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Junior Olaitan'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Devre arası transfer döneminde vites yükselten Beşiktaş, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardında 3. transferi tamamladı.

Siyah beyazlılar, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,


"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan'ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Junior Olaitan için Göztepe'ye 5 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.



GÖZTEPE'DEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Öte yandan Göztepe Kulübü ise "Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.




İSTANBUL'A GELDİ

Olaitan, 3 Şubat Salı günü saat 14.30 sularında Beşiktaş için İstanbul'a geldi.



PERFORMANSI

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.