Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi: Amir Murillo

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'te yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen Amir Murillo'yu gündemine aldı.
Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, Panamalı sağ bek için Fransız temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
BU SEZON MURILLO
Amir Murillo bu sezon Marsilya formasıyla ligde 16 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
