03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-06'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-03'

CANLI: Barcelona - Fenerbahçe Beko

EuroLeague'de geçen hafta zirveyi devralan Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya konuk oluyor.

calendar 03 Şubat 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
CANLI: Barcelona - Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşıyor.

Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı.. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP

BARCELONA: 10

FENERBAHÇE BEKO: 22

(1. ÇEYREK)


Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.