CANLI: Barcelona - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşıyor.
Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı.. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP
BARCELONA: 10
FENERBAHÇE BEKO: 22
(1. ÇEYREK)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.
