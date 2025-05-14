Haber Tarihi: 14 Mayıs 2025 13:09 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 13:09

IQOS Zararlı Mı? IQOS Mu, Sigara Mı Daha Zararlı?

Sigara bırakma arayışında olan birçok kişi tarafından alternatif olarak değerlendirilen IQOS, ısıtılmış tütün ürünü olarak dikkat çekiyor. Peki, geleneksel sigaraya kıyasla daha az zararlı olduğu iddia edilen IQOS zararlı mı?

IQOS Zararlı Mı? IQOS Mu, Sigara Mı Daha Zararlı?
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IQOS, Philip Morris International (PMI) tarafından üretilen ve tütünü yakmak yerine ısıtarak nikotin içeren bir aerosol oluşturan bir cihazdır. Geleneksel sigaralarda tütün 600-800 derece arasında yanarken, IQOS cihazları tütünü yaklaşık 350 dereceye kadar ısıtır. Bu ısıtma işlemi sonucunda duman yerine, nikotin ve diğer kimyasalları içeren bir buhar (aerosol) ortaya çıkar. Üretici firma, bu teknolojinin yanma sonucu oluşan zararlı kimyasalların önemli ölçüde azaldığını iddia etmektedir.

IQOS Zararlı Mı? IQOS Mu, Sigara Mı Daha Zararlı?

IQOS'un geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olup olmadığı konusu, bilimsel çevrelerde hala tartışılmaktadır. Üretici firma PMI tarafından finanse edilen bazı çalışmalar, IQOS aerosolünde geleneksel sigara dumanına kıyasla zararlı ve potansiyel olarak zararlı kimyasalların seviyelerinin önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, bağımsız araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalar bu sonuçlara daha temkinli yaklaşmaktadır.

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