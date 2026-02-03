03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
0-02'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Gülerce: "Kupada bir hedefimiz yok"

Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Iğdır FK maçını 6-0 ile farkı kaybeden Antalyaspor'da Yardımcı Antrenör Alaattin Gülerce açıklamalarda bulundu

calendar 03 Şubat 2026 17:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gülerce: 'Kupada bir hedefimiz yok'
Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alaattin Gülerce, 6-0 kaybedilen Iğdır FK kupa maçının ardından değerlendirmede bulundu

Gülerce kupada bir iddialarının olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kupadaki bu üçüncü karşılaşmamızdı. Buraya tamamen gençlerden oluşan bir kadroyla geldik. Hem gençlerimizin bu seviyedeki maçları nasıl oynayacağını görmek için hem de A takım kadromuzda olan genç arkadaşlarımızın süre almalarını, maç eksikliklerini gidermemiz için böyle bir kadro ile geldik. Her ne kadar istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da gençlerimiz için bu bir tecrübedir. Bizim kupada bir hedefimiz yok. Bundan sonraki lig maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
