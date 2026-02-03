Gülerce: 'Kupada bir hedefimiz yok'

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Alaattin Gülerce, 6-0 kaybedilen Iğdır FK kupa maçının ardından değerlendirmede bulundu



Gülerce kupada bir iddialarının olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Kupadaki bu üçüncü karşılaşmamızdı. Buraya tamamen gençlerden oluşan bir kadroyla geldik. Hem gençlerimizin bu seviyedeki maçları nasıl oynayacağını görmek için hem de A takım kadromuzda olan genç arkadaşlarımızın süre almalarını, maç eksikliklerini gidermemiz için böyle bir kadro ile geldik. Her ne kadar istediğimiz oyunu sahaya yansıtamasak da gençlerimiz için bu bir tecrübedir. Bizim kupada bir hedefimiz yok. Bundan sonraki lig maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."



