03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-076'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Altekma kupa sınavında Ziraat'e karşı

CEV Erkekler Challenge Cup'ta çeyrek finale yükselen Altekma, Erkekler Kupa Voley'de zorlu Ziraat Bankkart maçına çıkacak

calendar 03 Şubat 2026 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma kupa sınavında Ziraat'e karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Efeler Ligi'nde ilk 8'de yer alıp, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale kalarak başarılı bir sezon geçiren Altekma, 4 Şubat Çarşamba günü  2026 Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak.

Altekma turu geçerse yarı finalde Alanya Bld-İstanbul Gençlik Spor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İzmir temsilcisi, ligde zirvede yer alan Başkent ekibini yenerek kupada finallere katılmayı hedefliyor.

Altekma geçen sezon ligi 5'inci sırada bitirmesi üzerine kupaya direkt çeyrek finalden başlama hakkı kazanmıştı. Ligde Altekma, Ziraat Bankkart'a İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.