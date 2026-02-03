Altekma kupa sınavında Ziraat'e karşı

Efeler Ligi'nde ilk 8'de yer alıp, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale kalarak başarılı bir sezon geçiren Altekma, 4 Şubat Çarşamba günü 2026 Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında karşılaşmadan galip ayrılan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak.
Altekma turu geçerse yarı finalde Alanya Bld-İstanbul Gençlik Spor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. İzmir temsilcisi, ligde zirvede yer alan Başkent ekibini yenerek kupada finallere katılmayı hedefliyor.
Altekma geçen sezon ligi 5'inci sırada bitirmesi üzerine kupaya direkt çeyrek finalden başlama hakkı kazanmıştı. Ligde Altekma, Ziraat Bankkart'a İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu.
