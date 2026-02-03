03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Galatasaray MCT Technic, Hapoel Holon ile karşılaşıyor

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Netanel Holon ile Bulgaristan'da mücadele edecek

calendar 03 Şubat 2026 10:38
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında 4 Şubat Çarşamba İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

 
 
