Galatasaray MCT Technic, Hapoel Holon ile karşılaşıyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında 4 Şubat Çarşamba İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
