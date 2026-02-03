Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'ye özel terapi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, Konyaspor maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılarda teknik heyet, bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Asllani'nin moralinin bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı antrenörler, Arnavut futbolcuya moral verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından, "Asllani... Adam 150 tane maç oynamış, kırmızı kartı yok, 5 dakikada kırmızı kart gördü. Oluyor oyun içerisinde." demişti.
Siyah-beyazlılarda teknik heyet, bu gelişmenin ardından 23 yaşındaki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Asllani'nin moralinin bozulmasını istemeyen siyah-beyazlı antrenörler, Arnavut futbolcuya moral verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından, "Asllani... Adam 150 tane maç oynamış, kırmızı kartı yok, 5 dakikada kırmızı kart gördü. Oluyor oyun içerisinde." demişti.