03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi için büyük belirsizlik!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yapılacak 3 değişiklik için büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

calendar 03 Şubat 2026 09:15 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 09:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi için büyük belirsizlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için de büyük bir soru işareti gündeme geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne bildireceği yeni kadroda 3 değişiklik yapabiliyor. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Guendouzi'nin yeni kadroda olması bekleniyor.


Fenerbahçe'nin gündeminde Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile birlikte bir golcü takviyesi de yer alıyor.

Fenerbahçe'nin olası Kante ve golcü hamlesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

KADRO BİLDİRİM TARİHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından nakavt turları öncesi kadro güncellemede son etaba geçildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un halen süresi var. UEFA'nın yönetmeliğine göre, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında nakavt aşamasına katılacak takımlar için son kadro bildirim tarihi 5 Şubat 2026 saat 00.00'da sona erecek.

Temsilcilerimizin yeni alacakları isimleri belirlenen tarihe kadar tamamlamaları ve UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.

5 BÜYÜK LİGDE BİTTİ

Dün 5 büyük ligin federasyonlarının transfer için tanıdığı süre bitti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da ara transfer dönemi dün kapandı. Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinde transfer süreci devam ediyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.