Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi için büyük belirsizlik!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için de büyük bir soru işareti gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne bildireceği yeni kadroda 3 değişiklik yapabiliyor. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Guendouzi'nin yeni kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin gündeminde Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile birlikte bir golcü takviyesi de yer alıyor.
Fenerbahçe'nin olası Kante ve golcü hamlesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
KADRO BİLDİRİM TARİHİ
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından nakavt turları öncesi kadro güncellemede son etaba geçildi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un halen süresi var. UEFA'nın yönetmeliğine göre, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında nakavt aşamasına katılacak takımlar için son kadro bildirim tarihi 5 Şubat 2026 saat 00.00'da sona erecek.
Temsilcilerimizin yeni alacakları isimleri belirlenen tarihe kadar tamamlamaları ve UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.
5 BÜYÜK LİGDE BİTTİ
Dün 5 büyük ligin federasyonlarının transfer için tanıdığı süre bitti.
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da ara transfer dönemi dün kapandı. Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinde transfer süreci devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için de büyük bir soru işareti gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne bildireceği yeni kadroda 3 değişiklik yapabiliyor. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Guendouzi'nin yeni kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin gündeminde Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile birlikte bir golcü takviyesi de yer alıyor.
Fenerbahçe'nin olası Kante ve golcü hamlesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosu için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
KADRO BİLDİRİM TARİHİ
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından nakavt turları öncesi kadro güncellemede son etaba geçildi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un halen süresi var. UEFA'nın yönetmeliğine göre, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında nakavt aşamasına katılacak takımlar için son kadro bildirim tarihi 5 Şubat 2026 saat 00.00'da sona erecek.
Temsilcilerimizin yeni alacakları isimleri belirlenen tarihe kadar tamamlamaları ve UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.
5 BÜYÜK LİGDE BİTTİ
Dün 5 büyük ligin federasyonlarının transfer için tanıdığı süre bitti.
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da ara transfer dönemi dün kapandı. Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinde transfer süreci devam ediyor.