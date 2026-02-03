Beşiktaş'ta Cerny için her şey değişiyor!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, orijinal mevkisi sağ kanada geri dönüyor.
ESKİ BÖLGESİNE GERİ DÖNÜYOR
Siyah-beyazlılardaki kariyerine sağ kanatta başlayan Çek futbolcu, Rafa Silva konusunda yaşanan krizin de etkisiyle santrfor arkasında görev almaya başlamıştı.
ORTA SAHA HAMLELERİ
Beşiktaş, orta sahasını Inter'den Kristjan Asllani ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan ile de anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı 2020-2021 sezonunda 4-1-4-1 ile oynayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeniden bu sistemi kullanmak istiyor.
Savunmanın önünde Wilfred Ndidi'yi kullanmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın Ndidi'nin önündeki orta saha için Orkun Kökçü, Asllani ve Olaitan gibi alternatifleri olacak.
Sergen Yalçın, bu transferlerin ardından Vaclav Cerny'yi orijinal mevkisi olan sağ kanada çekmeyi planlıyor.
SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKİCİ
Beşiktaş'ta bu sezon skor katkısı ile dikkat çeken 28 yaşındaki Cerny, forma şansı bulduğu 18 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
