03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'ta Cerny için her şey değişiyor!

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin yeni transferlerle birlikte orijinal mevkisi olan sağ kanada geçmesi bekleniyor.

calendar 03 Şubat 2026 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cerny için her şey değişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, orijinal mevkisi sağ kanada geri dönüyor.

ESKİ BÖLGESİNE GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılardaki kariyerine sağ kanatta başlayan Çek futbolcu, Rafa Silva konusunda yaşanan krizin de etkisiyle santrfor arkasında görev almaya başlamıştı.

ORTA SAHA HAMLELERİ

Beşiktaş, orta sahasını Inter'den Kristjan Asllani ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan ile de anlaşma sağladı.


Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı 2020-2021 sezonunda 4-1-4-1 ile oynayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeniden bu sistemi kullanmak istiyor.

Savunmanın önünde Wilfred Ndidi'yi kullanmayı planlayan siyah-beyazlı teknik adamın Ndidi'nin önündeki orta saha için Orkun Kökçü, Asllani ve Olaitan gibi alternatifleri olacak.

Sergen Yalçın, bu transferlerin ardından Vaclav Cerny'yi orijinal mevkisi olan sağ kanada çekmeyi planlıyor.

SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKİCİ

Beşiktaş'ta bu sezon skor katkısı ile dikkat çeken 28 yaşındaki Cerny, forma şansı bulduğu 18 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.