Beşiktaş'ta arka arkaya imza!

Beşiktaş'ta yeni transferler için geri sayıma geçti.
SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Konyaspor ile oynanan maçın ardından transfer konusunda, "En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." demişti.
Beşiktaş, bu açıklamaların ardından transferde gaza bastı.
İKİ TRANSFER YAPILDI
Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani takviyelerinin ardından yeni transferler için de geri sayıma geçti.
BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA
Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan ve Genk'ten Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh ile büyük oranda anlaşma sağladı.
SONA GELİNDİ
Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde de sona gelindi.
MASAYA OTURULDU
Lazio'dan sol bek Nuno Tavares için girişimlerine devam eden Beşiktaş, Leeds United'dan kaleci Lucas Perri'nin menajeri ile de masaya oturdu.
İMZALAR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta transfer girişimlerinin kısa sürede sonuçlanması ve imzaların atılması bekleniyor.
