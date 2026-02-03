03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'ta arka arkaya imza!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta arka arkaya imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yeni transferler için geri sayıma geçti.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Konyaspor ile oynanan maçın ardından transfer konusunda, "En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." demişti.

Beşiktaş, bu açıklamaların ardından transferde gaza bastı.

İKİ TRANSFER YAPILDI


Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani takviyelerinin ardından yeni transferler için de geri sayıma geçti.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan ve Genk'ten Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh ile büyük oranda anlaşma sağladı.

SONA GELİNDİ

Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou transferinde de sona gelindi.

MASAYA OTURULDU

Lazio'dan sol bek Nuno Tavares için girişimlerine devam eden Beşiktaş, Leeds United'dan kaleci Lucas Perri'nin menajeri ile de masaya oturdu.

İMZALAR BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta transfer girişimlerinin kısa sürede sonuçlanması ve imzaların atılması bekleniyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
