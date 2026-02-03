UEFA listeleri için son tarih: 5 Şubat!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde lig aşamalarının tamamlanmasının ardından nakavt turları öncesi kadro güncellemede son etaba geçildi.Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un halen süresi var. UEFA'nın yönetmeliğine göre, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında nakavt aşamasına katılacak takımlar için son kadro bildirim tarihi 5 Şubat 2026 saat 00.00'da sona erecek.Temsilcilerimizin yeni alacakları isimleri belirlenen tarihe kadar tamamlamaları ve UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.5 BÜYÜK LİGDE BİTTİDün 5 büyük ligin federasyonlarının transfer için tanıdığı süre bitti.Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Suudi Arabistan'da ara transfer dönemi dün kapandı. Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkelerinde transfer süreci devam ediyor.