Sallai için 10 milyon Euro'ya ret!

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı ismi Roland Sallai oldu.
Sağ bek sorununu kalıcı olarak çözen Sallai, 30 maçta 1 gol ve 4 asiste imzasını koydu. Macar oyuncu bu performansıyla Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekti.
Sallai'ye ara transfer döneminde Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı.
28 yaşındaki oyuncudan çok memnun olan Galatasaray cephesi ise teklifi değerlendirmeye almadı ve Sallai'yi satmayacaklarını İngilizler'e bildirdi.
