Sallai için 10 milyon Euro'ya ret!

Galatasaray, Roland Sallai için gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

calendar 03 Şubat 2026 08:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sallai için 10 milyon Euro'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı ismi Roland Sallai oldu.

Sağ bek sorununu kalıcı olarak çözen Sallai, 30 maçta 1 gol ve 4 asiste imzasını koydu. Macar oyuncu bu performansıyla Avrupa'daki kulüplerin ilgisini çekti.

Sallai'ye ara transfer döneminde Premier Lig'den 10 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı.

28 yaşındaki oyuncudan çok memnun olan Galatasaray cephesi ise teklifi değerlendirmeye almadı ve Sallai'yi satmayacaklarını İngilizler'e bildirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
