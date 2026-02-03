03 Şubat
Okan Buruk, Noa Lang'ı beğendi

Galatasaray'da Noa Lang, ilk maçında gösterdiği uyum, teknik ve oyun zekasıyla teknik heyetten tam not aldı. Okan Buruk ve ekibi, kapanan savunmalara karşı Lang'ın fark yaratacağına, Asprilla'nın ise enerjisiyle hücum zenginliği katacağına inanıyor.

Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Noa Lang'ı beğendi
Galatasaray'da Noa Lang'ın performansı geçer not aldı.

Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun ilk maçı olmasına rağmen takım arkadaşlarına uyumu, tekniği ve oyun zekası beğeni topladı.

Okan Buruk ve ekibinin sol tarafta Barış Alper Yılmaz'dan daha farklı bir profilin takıma dahil olmasını çok değerli buldukları belirtildi.


TEKNİK VE ZEKA ÖN PLANDA

Özellikle kapanan takımlara karşı Noa Lang'ın etkili olacağı kanaatinde olan teknik kadronun, 26 yaşındaki futbolcunun teknik ve zekasına güvendikleri bildirildi.

ASPRILLA'NIN DA DAKİKALARI ARTACAK

İlk maçında 20 dakika süre alan Asprilla'nın da enerjisinin hücum çeşitliliği açısından ellerini güçlendireceğini düşünen teknik ekibin, genç oyuncunun sürelerini zamanla arttıracağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
