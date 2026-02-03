Okan Buruk, Noa Lang'ı beğendi

Galatasaray'da Noa Lang'ın performansı geçer not aldı.
Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun ilk maçı olmasına rağmen takım arkadaşlarına uyumu, tekniği ve oyun zekası beğeni topladı.
Okan Buruk ve ekibinin sol tarafta Barış Alper Yılmaz'dan daha farklı bir profilin takıma dahil olmasını çok değerli buldukları belirtildi.
TEKNİK VE ZEKA ÖN PLANDA
Özellikle kapanan takımlara karşı Noa Lang'ın etkili olacağı kanaatinde olan teknik kadronun, 26 yaşındaki futbolcunun teknik ve zekasına güvendikleri bildirildi.
ASPRILLA'NIN DA DAKİKALARI ARTACAK
İlk maçında 20 dakika süre alan Asprilla'nın da enerjisinin hücum çeşitliliği açısından ellerini güçlendireceğini düşünen teknik ekibin, genç oyuncunun sürelerini zamanla arttıracağı ifade edildi.
