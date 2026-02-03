03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe Opet, Basket Landes'i konuk edecek

Grup liderliği ile beraber 6'lı Final'i garantileyen Fenerbahçe Opet, grubun son maçında evinde Basket Landes'i ağırlıyor

Fenerbahçe Opet, Basket Landes'i konuk edecek
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women F Grubu'nun 2. tur 6. ve son maçında 4 Şubat Çarşamba günü Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.


Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı.

STATÜ NASIL?

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.

Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
