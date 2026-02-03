Fenerbahçe Opet, Basket Landes'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women F Grubu'nun 2. tur 6. ve son maçında 4 Şubat Çarşamba günü Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı.
STATÜ NASIL?
Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.
Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.
Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.
