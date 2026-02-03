Türkiye tenisinde 'analiz' yılı bitti 'aksiyon' yılı başladı

Müderrisgil, milli tenisçilerin sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'taki performansı, federasyonun yeni nesil tenisçilere desteği, Davis Kupası'ndaki Türkiye-Slovenya eşleşmesi, projeler ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası turnuvalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Görevdeki ilk ve ikinci yılını tanımlamak için hangi kelimeleri tercih edeceği sorulan Müderrisgil,dedi.Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez'in tek kadınlar, Ahmet Kaplan'ın da quad tekerlekli sandalye kategorisindeki performansını değerlendiren Müderrisgil,diye konuştu.Müderrisgil, 23 yaşındaki Zeynep'in oyununun hangi alanlarda gelişmesi gerektiği sorusu üzerineyorumunu yaptı.Uluslararası organizasyonlarda sergiledikleri oyunla dikkatleri üzerine çeken Kaan Işık Koşaner, Mustafa Ege Şık, Ada Kumru, Nil Çukurluoğlu gibi yeni nesil milli raketlerle ilgili görüşü sorulan Müderrisgil,değerlendirmesinde bulundu.Müderrisgil, federasyonun yeni nesil Türk tenisçileri desteklemek için neler yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi:Şafak Müderrisgil, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın 6-7 Şubat tarihlerinde Slovenya ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off eşleşmesi hakkındadiye konuştu.Müderrisgil, 2026'daki icraatlarından birinin yeniden yapılandırılmış tenis ligi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde başlattıkları "Haydi Tenise" projesine, 11 kentin daha ekleneceğini ve projeyi Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) "Play and Stay" (Oyna ve Oyunda Kal) programıyla senkronize edeceklerinden bahseden Müderrisgil, tekerlekli sandalye tenisini yayma çalışmalarını sürdürdüklerini, Dünya Kadınlar Günü'nde de "Fırsat Eşitliği Kurulu"nu tanıtacaklarını söyledi.Müderrisgil, Antalya'daki Megasaray Hotels Açık'a ek olarak Türkiye'de düzenlenecek başka önemli uluslararası turnuvalar olup olmayacağı sorusuna,cevabını verdi.Geçen yıl federasyon bünyesine katılan padel ve pickleball branşlarını da önemsediklerine değinen Müderrisgil,ifadelerini kullandı.Müderrisgil ayrıca Antalya'nın, ilk kez düzenlenecek ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi Gençler Festivali'ne mayıs ayında ev sahipliği yapacağını da paylaştı.