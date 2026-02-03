03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Cavaliers ile Hornets arasında Lonzo Ball takası gündemde

Gelen son raporlara göre Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets, Lonzo Ball'ı Charlotte'a gönderecek bir takas üzerine ön görüşmeler yaptı.

03 Şubat 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bu senaryo gerçekleşirse, Lonzo Ball ile kardeşi LaMelo Ball Charlotte'ta yeniden bir araya gelebilir.

The Stein Line'ın haberine göre, Cavaliers ve Hornets arasında Lonzo Ball'ın Charlotte'a gönderilmesini içeren bir takas senaryosu masaya yatırıldı.


Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Kaynaklar, Cavaliers ile Hornets arasında Ball'ın takas edilmesine yönelik, Charlotte'a ikinci tur draft hakları kazandırabilecek ve böylece Hornets'ın ağabey Ball'ı küçük kardeşi LaMelo ile eşleştirmesini sağlayabilecek bazı ön görüşmeler yapıldığını söylüyor."

Ayrıca Charlotte Hornets, Brooklyn Nets ve Utah Jazz'ın takas dönemi öncesinde potansiyel aracı takımlar olarak görüldüğü bildirildi. Üç takımın da, istenmeyen maaşları üstlenme karşılığında draft hakları toplamaya istekli olduğu ifade edildi.

Raporda şu ifadeler de yer aldı:
"Lig kaynaklarına göre Charlotte, Brooklyn ve Utah, çok takımlı takaslara aracılık etmeye ya da draft hakkı karşılığında istenmeyen maaşları üstlenmeye açık takımlar arasında yer alıyor."

28 yaşındaki Lonzo Ball, Cavaliers formasıyla zorlu bir sezon geçiriyor. Ball, yaklaşık 21 dakika süre aldığı maçlarda 4,6 sayı, 4,1 ribaund ve 4,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

  • KL
