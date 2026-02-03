Gelen son raporlara göre Cleveland Cavaliers ile Charlotte Hornets, Lonzo Ball'ı Charlotte'a gönderecek bir takas üzerine ön görüşmeler yaptı.Bu senaryo gerçekleşirse, Lonzo Ball ile kardeşi LaMelo Ball Charlotte'ta yeniden bir araya gelebilir.The Stein Line'ın haberine göre, Cavaliers ve Hornets arasında Lonzo Ball'ın Charlotte'a gönderilmesini içeren bir takas senaryosu masaya yatırıldı.Haberde şu ifadelere yer verildi:Ayrıca Charlotte Hornets, Brooklyn Nets ve Utah Jazz'ın takas dönemi öncesinde potansiyel aracı takımlar olarak görüldüğü bildirildi. Üç takımın da, istenmeyen maaşları üstlenme karşılığında draft hakları toplamaya istekli olduğu ifade edildi.Raporda şu ifadeler de yer aldı:28 yaşındaki Lonzo Ball, Cavaliers formasıyla zorlu bir sezon geçiriyor. Ball, yaklaşık 21 dakika süre aldığı maçlarda 4,6 sayı, 4,1 ribaund ve 4,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.