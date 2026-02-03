Beşiktaş'a gidecekti, Manchester United izin vermedi!

Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanan Tyrell Malacia ile Manchester United yönetimi arasında kriz çıktığı iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Hollandalı sol bek, Beşiktaş'a transferini tamamlamak üzere Türkiye'ye gidecek uçağa binmek üzereyken Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'un devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı. Wilcox'un, son anda transferi durdurduğu ve Malacia'ya takımda kalmasını ilettiği öne sürüldü.
Bu gelişme sonrası 25 yaşındaki futbolcunun oldukça sinirlendiği ve özellikle Jason Wilcox'a büyük tepki gösterdiği ifade edildi.
"SAYGISIZIK" DEDİ!
Malacia'nın, transferinin engellenmesini "saygısızlık" olarak gördüğü ve bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.
TRANSFER ASKIYA ALINDI
Beşiktaş cephesinin ise son ana kadar umudunu koruduğu, ancak Manchester United yönetiminin kararı sonrası transferin askıya alındığı kaydedildi. Yaşanan bu kriz, Malacia'nın sezonun geri kalanındaki durumuna ve kulüpteki geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
