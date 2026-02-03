03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-076'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'a gidecekti, Manchester United izin vermedi!

Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Tyrell Malacia ile Manchester United arasında kriz çıktı. İşte yaşananlar...

calendar 03 Şubat 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a gidecekti, Manchester United izin vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanan Tyrell Malacia ile Manchester United yönetimi arasında kriz çıktığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Hollandalı sol bek, Beşiktaş'a transferini tamamlamak üzere Türkiye'ye gidecek uçağa binmek üzereyken Manchester United Futbol Direktörü Jason Wilcox'un devreye girmesiyle büyük bir şok yaşadı. Wilcox'un, son anda transferi durdurduğu ve Malacia'ya takımda kalmasını ilettiği öne sürüldü.

Bu gelişme sonrası 25 yaşındaki futbolcunun oldukça sinirlendiği ve özellikle Jason Wilcox'a büyük tepki gösterdiği ifade edildi.


"SAYGISIZIK" DEDİ!

Malacia'nın, transferinin engellenmesini "saygısızlık" olarak gördüğü ve bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Beşiktaş cephesinin ise son ana kadar umudunu koruduğu, ancak Manchester United yönetiminin kararı sonrası transferin askıya alındığı kaydedildi. Yaşanan bu kriz, Malacia'nın sezonun geri kalanındaki durumuna ve kulüpteki geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.