03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Kayserispor yeni golcüsünü buldu: Chalov

Kayserispor, Fedor Chalov için PAOK ile görüşmelere başladı ve 3 gün içinde transferi bitirmek için harekete geçti.

calendar 03 Şubat 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forvet transferi yapmak için bulunduğu resmi anlaşmaların sonuna geldi.

Kayserispor, aradığı golcü oyuncuyu Yunanistan'da buldu.

Yunanistan'ın PAOK takımında kadro dışı kalan Rus futbolcu Fedor Chalov'a resmi teklifte bulunan sarı kırmızılılar 3 gün içerisinde bu transferi tamamlamak ve futbolcuyu Kayseri'ye getirmek istiyor.

(Haber: Faruk Aydemir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
