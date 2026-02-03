Kayserispor yeni golcüsünü buldu: Chalov

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forvet transferi yapmak için bulunduğu resmi anlaşmaların sonuna geldi.
Kayserispor, aradığı golcü oyuncuyu Yunanistan'da buldu.
Yunanistan'ın PAOK takımında kadro dışı kalan Rus futbolcu Fedor Chalov'a resmi teklifte bulunan sarı kırmızılılar 3 gün içerisinde bu transferi tamamlamak ve futbolcuyu Kayseri'ye getirmek istiyor.
(Haber: Faruk Aydemir)
