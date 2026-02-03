Antonelli: 'Hedefim 2026 Dünya Şampiyonluğu!'

İtalyan sürücü henüz 19 yaşında olmasına rağmen 2026 Şampiyonluğu'na odaklanmış durumda.Andrea Kimi Antonelli, Mercedes takımının şampiyonluk favorisi olarak yıla girmesiyle 2026 Formula 1 şampiyonluğu için gözünü dikti, ancak takım patronu Toto Wolff yüksek beklentiye girmeyi doğru bulmuyor.Bu yıl F1, şasi ve güç ünitesinde değişiklikler içeren tamamen yeni bir dizi düzenleme getirecek. Bu da, büyük çaplı değişiklikler göz önüne alındığında, sıralamanın nasıl olacağı şu anda belirsiz olduğu anlamına geliyor.Ancak Mercedes, 2014'teki son motor değişikliğinde 8 kez üst üste şampiyonluk rekoru kırarak hakimiyet kurduğu için, sporun önde gelenleri tarafından 2026 yılı favorisi olarak gösteriliyor. Ayrıca takım bu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve geçen hafta Barselona'daki test sürüşünde etkileyici bir performans sergiledi.Kimi Antonelli, henüz 19 yaşında olmasına ve sadece 2. sezonuna girmesine rağmen, Mercedes'in sezon öncesi test performansına güvenerek şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.Takımın araç lansmanında konuşan AntonelliAncak takım patronu Toto Wolff, Antonelli'nin Sürücüler Şampiyonluğu şansını pek fazla görmüyor. Genç İtalyan pilotun geçen sezon yalnızca 3 podyum elde etmesi ve pek çok hafta sonu dağınık yarışlar çıkartması Wollf'ün bu görüşe sahip olmasını etkileyen en önemli iki faktör. Ayrıca takım arkadaşı George Russell'ın 8 yıldır F1'de boy gösteriyor olması, Antonelli'nin deneyim eksikliğini gözler önüne seriyor.Toto Wolff yaptığı açıklamada,