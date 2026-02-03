03 Şubat
Gaziantep'te Bacuna, Volendam'a kiralandı

Gaziantep FK, Bacuna'yı sezon sonuna kadar Volendam'a kiralandığını açıkladı

03 Şubat 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Gaziantep'te Bacuna, Volendam'a kiralandı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'nın, sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie takımlarından FC Volendam'a kiralandığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bacuna'nın FC Volendam'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır. Juninho Bacuna'ya FC Volendam'da gönülden başarılar dileriz." denildi.

Bacuna, bu sezon Gaziantep formasıyla ligde ve kupada toplam 463 dakika süre aldı ve takımına 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
