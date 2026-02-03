Gaziantep'te Bacuna, Volendam'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'nın, sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie takımlarından FC Volendam'a kiralandığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bacuna'nın FC Volendam'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır. Juninho Bacuna'ya FC Volendam'da gönülden başarılar dileriz." denildi.
Bacuna, bu sezon Gaziantep formasıyla ligde ve kupada toplam 463 dakika süre aldı ve takımına 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
