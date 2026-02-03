Beşiktaş'ın kanat hedefi: Felix Correia

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, özellikle sol kanatta oynayan bir oyuncu arıyor.
Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş için Portekiz'den Felix Correia iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Portekizli sol kanat oyuncusu Felix Correia'nın transferi için Lille ile görüşmelerde bulunuyor.
LILLE SICAK BAKMIYOR
Lille, sezon başında Gil Vicente'den 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve 30 maçta 4 gol - 4 asist üreterek takımın kilit oyuncularından olan Felix Correia'nın satışına sıcak bakmıyor.
Portekiz basınında yer alan haberde, görüşmeleri etkileyebilecek faktörlerden birinin de oyuncunun istekleri olabileceği ve 25 yaşındaki futbolcunun son dönemde kişisel sorunlar yaşadğı belirtildi.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
