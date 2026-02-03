03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'ın kanat hedefi: Felix Correia

Beşiktaş, Portekizli sol kanat oyuncusu Felix Correia'nın transferi için Lille ile görüşmelerde bulunuyor.

calendar 03 Şubat 2026 15:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat bölgesine bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, özellikle sol kanatta oynayan bir oyuncu arıyor.

Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş için Portekiz'den Felix Correia iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Portekizli sol kanat oyuncusu Felix Correia'nın transferi için Lille ile görüşmelerde bulunuyor.


LILLE SICAK BAKMIYOR

Lille, sezon başında Gil Vicente'den 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve 30 maçta 4 gol - 4 asist üreterek takımın kilit oyuncularından olan Felix Correia'nın satışına sıcak bakmıyor.

Portekiz basınında yer alan haberde, görüşmeleri etkileyebilecek faktörlerden birinin de oyuncunun istekleri olabileceği ve 25 yaşındaki futbolcunun son dönemde kişisel sorunlar yaşadğı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Lille ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
