Ademola Lookman: 'Atletico'da olmak çok özel'

Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu Atalanta'dan Ademola Lookman ile güçlendirdi.İspanyol ekibi, Lookman transferi için Atalanta'ya 35+5 milyon euro bonservis ödeyecek. Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak Nijeryalı futbolcu, yeni takımıyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ademola Lookman," dedi.Nijeryalı yıldız,diye konuştu.Lookman," dedi.Sezonun ilk yarısında Atalanta'da 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.