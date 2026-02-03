Ademola Lookman: 'Atletico'da olmak çok özel'

Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu Atalanta'dan Ademola Lookman ile güçlendirdi.
İspanyol ekibi, Lookman transferi için Atalanta'ya 35+5 milyon euro bonservis ödeyecek. Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak Nijeryalı futbolcu, yeni takımıyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
"BURADA OLMAK ÖZEL"
Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ademola Lookman, "Atletico Madrid'de olmak çok özel. Burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine büyük bir kulüpte olmak inanılmaz, gerçekten inanılmaz ve bir lütuf." dedi.
"BUNUN İÇİN HEYECANLIYIM"
Nijeryalı yıldız, "Başka bir üst düzey ligde ve ülkede oynayacağım, yeni bir dil öğreneceğim. Bunun için çok heyecanlıyım." diye konuştu.
Lookman, "Öğrenmeyi ve gelişmeyi, daha iyi olmayı seviyorum. Harika insanlardan ve futbolculardan oluşan gruba katılmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısında Atalanta'da 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
