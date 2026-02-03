03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-076'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"

Atletico Madrid'in Atalanta'dan kadrosuna kattığı Ademola Lookman, İspanyol ekibindeki ilk röportajını verdi. Lookman, "Atletico Madrid'de olduğum için çok mutluyum." dedi.

calendar 03 Şubat 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ademola Lookman: 'Atletico'da olmak çok özel'
Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu Atalanta'dan Ademola Lookman ile güçlendirdi.

İspanyol ekibi, Lookman transferi için Atalanta'ya 35+5 milyon euro bonservis ödeyecek. Atletico Madrid'den senelik 6 milyon euro kazanacak Nijeryalı futbolcu, yeni takımıyla 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

"BURADA OLMAK ÖZEL"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ademola Lookman, "Atletico Madrid'de olmak çok özel. Burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine büyük bir kulüpte olmak inanılmaz, gerçekten inanılmaz ve bir lütuf." dedi.



"BUNUN İÇİN HEYECANLIYIM"


Nijeryalı yıldız, "Başka bir üst düzey ligde ve ülkede oynayacağım, yeni bir dil öğreneceğim. Bunun için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Lookman, "Öğrenmeyi ve gelişmeyi, daha iyi olmayı seviyorum. Harika insanlardan ve futbolculardan oluşan gruba katılmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Atalanta'da 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
