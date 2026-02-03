03 Şubat
Lue: "Kawhi'ın All-Star seçilmemesi talihsiz bir durum"

Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, pazar günü açıklanan 2026 NBA All-Star Maçı yedek oyuncu seçimlerinin ardından birçok NBA taraftarının dile getirdiği görüşlere katıldığını ifade etti.

03 Şubat 2026 12:51
Clippers forveti Kawhi Leonard, lig koçları tarafından belirlenen 14 kişilik yedek All-Star kadrosuna dahil edilmedi. Bu durum, Lue'nun açıkça üzüntü duyduğu bir konu oldu.

Clippers muhabiri Mark Medina'nın aktardığına göre Lue,
"Bu talihsiz bir durum. Bana göre son altı haftanın en iyi oyuncusu oydu," ifadelerini kullandı.


Leonard, bu sezon 35 maçta kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını yakalayarak maç başına 27,6 sayı üretiyor. Performansı, Clippers'ın 5 galibiyet – 16 mağlubiyetlik felaket başlangıcın ardından 23-25'lik dereceye yükselmesinde önemli rol oynadı. Kawhi Leonard daha önce altı kez All-Star seçilmişti.

Lue sözlerine şöyle devam etti:
"Seçilen oyuncular için bu büyük bir onur ama aynı zamanda Kawhi'ın da seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi içinde bulunduğumuz çukurdan çıkaran oydu. O ve James (Harden) birlikte."

James Harden da Batı Konferansı yedekleri arasına seçilmedi. Harden, bu sezon maç başına 25,4 sayı ortalamasıyla oynuyor ve bu rakam 2019-20 sezonundan bu yana en yüksek performansı.

Kawhi Leonard ve Harden, sakatlık durumunda yedek oyuncu olarak All-Star kadrosuna dahil edilme hakkına hâlâ sahip.

Öte yandan Clippers, 15 Şubat'ta Intuit Dome'da oynanacak olan 2026 All-Star Maçı'na ev sahipliği yapacak.

