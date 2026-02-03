03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-177'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'ye Melissa Vargas'tan kötü haber

Fenerbahçe Medicana, Melissa Vargas'ın üst solunum enfeksiyonu nedeniyle 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak PGE Budowlani maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak PGE Budowlani mücadelesinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vargas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Kulüp, oyuncunun antrenman eksikliği ve tam iyileşmesinin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla teknik ve sağlık ekibinin ortak değerlendirmesi doğrultusunda çarşamba günü oynanacak müsabakada forma giyemeyeceğini duyurdu.


Fenerbahçe Medicana, yarın CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
