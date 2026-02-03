03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
0-0DA
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

CANLI | Anadolu Efes - Valencia

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla mücadele ediyor.

calendar 03 Şubat 2026 20:29 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
CANLI | Anadolu Efes - Valencia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla karşı karşıya geliyor...
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı.. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

ANADOLU EFES: 49 

VALENCIA: 37

(2. ÇEYREK)

1. ÇEYREK: 33-14

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
