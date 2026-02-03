CANLI | Anadolu Efes - Valencia

Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla karşı karşıya geliyor...
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başladı.. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 49
VALENCIA: 37
(2. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 33-14
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
