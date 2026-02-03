Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Ismaila Manga'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Essamaye forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Ismaila Manga'ya Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor'dan on numara transferi: Ismaila Manga
Eyüpspor, Senegalli futbolcu Ismaila Manga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
