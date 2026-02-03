Trabzonspor - Fethiyespor: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Fatih Tokail yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Ahmet Doğan, Okay, Chibuike, Lovik, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut.
Fethiyespor: Arda; Raşit, Ramazan, Şahan, Berkay Can, Onur, Cihan, İrfan, Uğur, Melih, Muhammet.