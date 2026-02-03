03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
0-267'
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
0-070'
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-384'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-082'

Galatasaray'dan savunmaya Ramy Bensebaini hamlesi

Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen stoper oyuncusu Ramy Bensebaini'yi kadrosuna katmak istiyor.

03 Şubat 2026 23:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Transfer döneminin sona ermesine kısa çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için harekete geçti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldı.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK


Haberde, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için kısa süre içinde resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray cephesinin, savunma hattında yaşanabilecek olası eksiklikleri gidermek adına bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi.

Bensebaini transferinde önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.

BENSEBAINI KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cezayirli oyuncunun Alman ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Bu sezon Dortmund'da 20 maça çıkan Bensebaini, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Alman ekibi, 30 yaşındaki stoperi 2023 yılının yaz transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
