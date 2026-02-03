Galatasaray'dan savunmaya Ramy Bensebaini hamlesi

Transfer döneminin sona ermesine kısa çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için harekete geçti.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldı.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Haberde, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için kısa süre içinde resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Galatasaray cephesinin, savunma hattında yaşanabilecek olası eksiklikleri gidermek adına bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi.
Bensebaini transferinde önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.
BENSEBAINI KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cezayirli oyuncunun Alman ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Bu sezon Dortmund'da 20 maça çıkan Bensebaini, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Alman ekibi, 30 yaşındaki stoperi 2023 yılının yaz transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldı.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Haberde, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için kısa süre içinde resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Galatasaray cephesinin, savunma hattında yaşanabilecek olası eksiklikleri gidermek adına bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ifade edildi.
Bensebaini transferinde önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.
BENSEBAINI KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Cezayirli oyuncunun Alman ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Bu sezon Dortmund'da 20 maça çıkan Bensebaini, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Alman ekibi, 30 yaşındaki stoperi 2023 yılının yaz transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.