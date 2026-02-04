03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Youssef En Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Youssef En-Nesyri'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız forveti, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer oldu.



Suudi kulübü, En-Nesyri'nin transferini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.



FENERBAHÇE, 15 MİLYON EURO BONSERVİS KAZANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, bu transferden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

KANTE FENERBAHÇE'DE 

Öte yandan Al Ittihad cephesinden yapılan açıklamadan kısa süre önce Fenerbahçe, Suudi ekibinin yıldız orta sahası N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.

KARİYERİ 

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yılında Sevilla'dan transfer etmişti. Fenerbahçe formasıyla iki sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
