Youssef En Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu!

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız forveti, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer oldu.
Suudi kulübü, En-Nesyri'nin transferini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.
FENERBAHÇE, 15 MİLYON EURO BONSERVİS KAZANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, bu transferden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.
KANTE FENERBAHÇE'DE
Öte yandan Al Ittihad cephesinden yapılan açıklamadan kısa süre önce Fenerbahçe, Suudi ekibinin yıldız orta sahası N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.
KARİYERİ
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yılında Sevilla'dan transfer etmişti. Fenerbahçe formasıyla iki sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.