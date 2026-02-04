03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

TOFAŞ, AEK karşısında uzatmada kaybetti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında Yunanistan'ın AEK takımı, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 93-90 mağlup etti.

calendar 04 Şubat 2026 02:01 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 02:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında Yunanistan'ın AEK takımı, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 93-90 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15

AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7

1. Periyot: 20-27

Devre: 44-42

3. Periyot: 58-54

Normal süre: 77-77

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
