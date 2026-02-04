03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Sait Karafırtınalar: "Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi."

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 01:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 yenilen TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi." dedi. 

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u kazandıkları için tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Buraya gelirken oyuncularımla bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Dışarda da söyledim ya savunma yapmamız gerekiyor ya da oyun oynamamız gerekiyor. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları çok savunamıyoruz. Trabzonspor gibi bir takımla burada oynamak kolay değildi. 60-65 dakika bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biz de pozisyon bulmadık ama rakibe de ciddi bir pozisyon vermedik. Ta ki biz beklediğimiz hatayı buluncaya kadar. Onu da bulduk değerlendirdik aslında. Orada bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Ondan sonra zaten gol verilmeyince de devamında geniş alanları bulan Trabzonspor farkı 3'e çıkardı."



Karafırtınalar, oyuncuların neler yapabileceğine daha çok baktıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ligde de çok sağlıklı bir yerde değiliz. İkinci ligi biliyorsunuz belki 3 takımın düşmesi kesinleşti. Bizi motive eden fazla bir şey de yok aslında. Kolay bir şey değil, senenin takımını hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için oyun oynamaya, bundan sonra daha fazla önem verip ligimizde daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi. Bugün için oyuncularım adına bir vizyon oldu. Burayı gördüler. Bu seviyedeki oyuncuların neler yapabileceğini gördüler. Kendilerinin daha fazla çalışması gerektiğini gördüler. Bence değerli bir şey oldu. Ben de ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
