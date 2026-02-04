03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Pablo Laso: "Beklentileri çok yüksek olan bir başantrenörüm"

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Valencia Basket maçı sonrası konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: 'Beklentileri çok yüksek olan bir başantrenörüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'in 26. haftasında sahalarında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 107-90 yendikleri maçta sağlam bir oyun oynadıklarını söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Laso, Avrupa Ligi'nde 9 maç aradan sonra galibiyet aldıkları müsabakanın basın toplantısına girdiğinde, "Sonunda farklı bir ruh haliyle huzurundayım." dedi.



Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Laso, "Elbette kazanmak kaybetmekten çok daha iyi. Bugün sahaya çok büyük bir efor yansıttık. Beklentileri çok yüksek olan bir başantrenörüm. Bana göre harika bir maç çıkarmadık ama ilk dakikadan itibaren sağlam bir oyun ortaya koyduk. Rekabetçi olabilmemiz için tam olarak yansıtmamız gereken tonu ortaya koyamasak da enerjisi yüksek, hızlı, 3 sayının gerisinden çok tehlikeli bir takıma karşı oynadığımızı da unutmamalıyız. Takımımı tebrik ediyorum ve galibiyetten dolayı mutluyum." diye konuştu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.