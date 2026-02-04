03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi

Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e gönderdiği genç stoper Yusuf Akçiçek için devreye girdi.

calendar 04 Şubat 2026 02:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 03:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: alhilal.com
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante sonrası Suudi Arabistan'dan bir transferi daha gözüne kestirdi.

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı. 

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı.

Haberde Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi.

YUSUF'UN ARABİSTAN MACERASI

Al-Hilal forması ile toplam 15 resmi maça çıkan genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 gol katkısı verdi. 

22 MİLYON EUROYA GİTTİ

Fenerbahçe, genç oyuncuyu sezon başında 22 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan %15 pay maddesi ile birlikte Al Hilal'e satmıştı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.