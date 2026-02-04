03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist!

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal, evinde Chelsea'yi 90+7. dakikada Havertz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Yarı final karşılaşmasının ilk maçında Chelsea'yi 3-2 yenen Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi.

calendar 04 Şubat 2026 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, finale çıktı. 

Emirates Stadı'ndaki yarı final rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip geldi.

İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'ın finaldeki rakibi olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.