İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, finale çıktı.
Emirates Stadı'ndaki yarı final rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip geldi.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'ın finaldeki rakibi olacak.
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist!
