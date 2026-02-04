Galatasaray'da yeni aday: Frendrup

Yakın zamanda Nelsson, Jelert ve Midtsjö gibi Kuzey yıldızlarında aradığını bulamayan Galatasaray, her şeye rağmen yeniden İskandinav pazarına açılıyor. Ancak Aslan bu kez transferi İtalya üzerinden yapmaya kararlı.
Sarı-Kırmızılılar, Serie A'da Genoa forması giyen Morten Frendrup'la ilgileniyor. Danimarkalı orta saha oyuncusunun en belirgin özellikleri ise tam anlamıyla bir dinamo olması ve tam bir joker gibi orta alanın her bölgesinde görev yapabilmesi.
FRENDRUP DA TRANSFERİ İSTİYOR
2022 yılından beri İtalya'da top koşturan 1.78 boyundaki oyuncu, 2 kez de Danimarka Milli Takımı'nda görev yaptı. Artık ülkesinin formasını düzenli giymek isteyen Frendrup'un, Galatasaray'ın ilgisini bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik ekibin tam not verdiği genç futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda.
Genoa'ya ilk teklifi yapan Cim Bom, kısa sürede operasyonu bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
