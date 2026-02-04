04 Şubat
Galatasaray'da yeni aday: Frendrup

Transferde İskandinav pazarına dönen Galatasaray'ın radarına Morten Frendrup takıldı. İtalya'da Genoa için top koşturan Danimarkalı orta saha için ilk teklif yapıldı.

Galatasaray'da yeni aday: Frendrup
Yakın zamanda Nelsson, Jelert ve Midtsjö gibi Kuzey yıldızlarında aradığını bulamayan Galatasaray, her şeye rağmen yeniden İskandinav pazarına açılıyor. Ancak Aslan bu kez transferi İtalya üzerinden yapmaya kararlı.

Sarı-Kırmızılılar, Serie A'da Genoa forması giyen Morten Frendrup'la ilgileniyor. Danimarkalı orta saha oyuncusunun en belirgin özellikleri ise tam anlamıyla bir dinamo olması ve tam bir joker gibi orta alanın her bölgesinde görev yapabilmesi.

FRENDRUP DA TRANSFERİ İSTİYOR


2022 yılından beri İtalya'da top koşturan 1.78 boyundaki oyuncu, 2 kez de Danimarka Milli Takımı'nda görev yaptı. Artık ülkesinin formasını düzenli giymek isteyen Frendrup'un, Galatasaray'ın ilgisini bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik ekibin tam not verdiği genç futbolcu için kesenin ağzını açmış durumda.

Genoa'ya ilk teklifi yapan Cim Bom, kısa sürede operasyonu bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
