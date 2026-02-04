Los Angeles Clippers, yıldız guard James Harden'ı Darius Garland ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Cleveland Cavaliers'a gönderdi.Takasa yakın kaynaklar bilgiyi ESPN'den Shams Charania ile paylaştı.Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun aktardığına göre Clippers'ın aldığı ikinci tur draft hakkı, bu yıla ait bir seçim.Harden, takas talebinde bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlarken, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada Los Angeles'taki iki buçuk yıllık dönemine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.diyen Harden sözlerini şöyle sürdürdü:Eski MVP, bu sezon maç başına 25.4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bu rakam, Harden'ın son yedi sezondaki en yüksek sayı ortalaması. Harden ayrıca Clippers'ta 8.1 asist ile takımın asist lideri olurken, 4.8 ribaund ortalaması da yakaladı. Ancak son günlerde Harden ve Clippers cephesinin takas ihtimallerini masaya yatırdığı, bu süreçte Cavaliers'ın kısa sürede güçlü bir aday olarak öne çıktığı bildirildi.Harden'ın Cleveland'a gelişi, Donovan Mitchell'ın yanına tecrübeli bir oyun kurucu kazandırmış oldu. Ayrıca Jarrett Allen ve Evan Mobley gibi uzunlarla birlikte pick-and-roll oyununda ideal bir uyum yakalaması bekleniyor. Harden, daha önce Ivica Zubac ve Joel Embiid gibi uzunlarla yakaladığı başarıyı Cleveland'da da tekrarlamayı hedefliyor.11 kez All-Star seçilen Harden, Doğu Konferansı'nda Cavaliers'ın şansına güvendiğini belirtirken, Clippers'ın kendisi karşılığında değerli bir geri dönüş almasına da katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.diyen Harden şöyle devam etti:36 yaşındaki yıldız, Cavaliers formasıyla Intuit Dome'a dönmek için uzun süre beklemeyecek. İki takım Çarşamba günü Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek ve bu maç Harden'ın Cleveland'daki ilk maçı olabilir.Öte yandan Darius Garland, Cleveland kariyerini, kulübün onu 2019 Draftı'nda 5. sıradan seçmesinden yedi yıl sonra noktaladı. 26 yaşındaki guard bu sezon 18 sayı ve 6.9 asist ortalamaları yakaladı ancak çeşitli sakatlıklar nedeniyle süreklilik sağlayamadı. Garland şu anda, Cavaliers'ın son dokuz maçında forma giymesine engel olan ayak parmağı burkulması nedeniyle sahalardan uzak.