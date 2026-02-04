04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
Boluspor-Alanyaspor
13:00
Karagümrük-Başakşehir
15:30
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
Alaves-Real Sociedad
23:00
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
M.City-Newcastle
23:00
Asteras T.-Olympiakos
19:30
Lorient-Paris FC
22:30
Toulouse-Amiens
22:30
Nice-Montpellier
22:30
Lyon-Laval
22:30
Troyes-Lens
23:00
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
Panathinaikos-PAOK
21:30

Clippers, James Harden'ı Cavaliers'a takasladı

Los Angeles Clippers, yıldız guard James Harden'ı Darius Garland ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Cleveland Cavaliers'a gönderdi.

calendar 04 Şubat 2026 11:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Takasa yakın kaynaklar bilgiyi ESPN'den Shams Charania ile paylaştı.

Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun aktardığına göre Clippers'ın aldığı ikinci tur draft hakkı, bu yıla ait bir seçim.


Harden, takas talebinde bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlarken, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada Los Angeles'taki iki buçuk yıllık dönemine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

"Hayatta — sadece basketbolda değil — işler yolunda gitmediğinde, ilişkileri kırıp dökmeden bitirmenin yolları vardır," diyen Harden sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belki geleceği birlikte göremiyorsunuzdur. Belki birbirinizi aşmışsınızdır, sebep her neyse.

Diğer bazı durumlar böyle değildi. Bu yüzden (yönetim ve koç Tyronn Lue'ya) saygı duyabiliyorum, çünkü herkes durumu garipleştirmeye çalışsa da beni tuhaf bir pozisyona sokmadılar."

Eski MVP, bu sezon maç başına 25.4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bu rakam, Harden'ın son yedi sezondaki en yüksek sayı ortalaması. Harden ayrıca Clippers'ta 8.1 asist ile takımın asist lideri olurken, 4.8 ribaund ortalaması da yakaladı. Ancak son günlerde Harden ve Clippers cephesinin takas ihtimallerini masaya yatırdığı, bu süreçte Cavaliers'ın kısa sürede güçlü bir aday olarak öne çıktığı bildirildi.

Harden'ın Cleveland'a gelişi, Donovan Mitchell'ın yanına tecrübeli bir oyun kurucu kazandırmış oldu. Ayrıca Jarrett Allen ve Evan Mobley gibi uzunlarla birlikte pick-and-roll oyununda ideal bir uyum yakalaması bekleniyor. Harden, daha önce Ivica Zubac ve Joel Embiid gibi uzunlarla yakaladığı başarıyı Cleveland'da da tekrarlamayı hedefliyor.

11 kez All-Star seçilen Harden, Doğu Konferansı'nda Cavaliers'ın şansına güvendiğini belirtirken, Clippers'ın kendisi karşılığında değerli bir geri dönüş almasına da katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

"Onların gerçekten yeniden yapılanma şansı bulmasını ve draft varlığı elde etmesini istedim," diyen Harden şöyle devam etti:
"Cleveland'da Doğu'da kazanmak için bir fırsat görüyorum. Çok iyi bir kadroları var, iyi bir teknik ekipleri var.

Los Angeles'ta kalıp denemek istememe rağmen — kariyerimde hiç şampiyonluk kazanmadım — basketbolu bilen biri olarak burada biraz daha iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum."

36 yaşındaki yıldız, Cavaliers formasıyla Intuit Dome'a dönmek için uzun süre beklemeyecek. İki takım Çarşamba günü Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek ve bu maç Harden'ın Cleveland'daki ilk maçı olabilir.

Öte yandan Darius Garland, Cleveland kariyerini, kulübün onu 2019 Draftı'nda 5. sıradan seçmesinden yedi yıl sonra noktaladı. 26 yaşındaki guard bu sezon 18 sayı ve 6.9 asist ortalamaları yakaladı ancak çeşitli sakatlıklar nedeniyle süreklilik sağlayamadı. Garland şu anda, Cavaliers'ın son dokuz maçında forma giymesine engel olan ayak parmağı burkulması nedeniyle sahalardan uzak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
