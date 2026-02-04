04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Warriors, Giannis için Draymond'ı takas tekliflerine dahil etti

Golden State Warriors, ESPN'den Anthony Slater'a göre süperstar Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks'a sunduğu takas tekliflerine Draymond Green'i dahil etti.

Haber: Sporx.com dış haberler
NBA sezonunu geçiren Green, tamamını Golden State formasıyla oynadığı kariyerinde bu sezon 8.4 sayı, 5.7 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakaladı. Yönetimin, dört kez NBA şampiyonu olan Green'i gözden çıkarabilmesi, Perşembe günü TSİ ile 23.00'te sona erecek takas süresi öncesi Giannis yarışının ne kadar kızıştığını gösteriyor.

Green, Philadelphia 76ers yenilgisi sonrası "13.5 yıl sonra bitip bitmeyeceğini bilmiyorum ama eğer biterse, inanılmaz bir yolculuktu." ifadelerini kullandı.

Warriors'ın yanı sıra New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Miami Heat de Yunan yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Golden State'in tekliflerinden birinin, gelecek draft hakları etrafında şekillendiği bildiriliyor.


Başantrenör Steve Kerr, Green'in adının takas söylentilerinde geçmesiyle ilgili oyuncusuyla konuştuğunu doğruladı.

"Gerektiğinde devreye girip konuşurum," diyen Kerr, San Francisco Chronicle'dan Sam Gordon'a şu ifadeleri kullandı:
"Burada olduğum sürede, adının ciddi şekilde takas görüşmelerinde geçtiği ilk kez oluyor."

  
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
