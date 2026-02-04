Golden State Warriors, ESPN'den Anthony Slater'a göre süperstar Giannis Antetokounmpo için Milwaukee Bucks'a sunduğu takas tekliflerine Draymond Green'i dahil etti.NBA sezonunu geçiren Green, tamamını Golden State formasıyla oynadığı kariyerinde bu sezon 8.4 sayı, 5.7 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakaladı. Yönetimin, dört kez NBA şampiyonu olan Green'i gözden çıkarabilmesi, Perşembe günü TSİ ile 23.00'te sona erecek takas süresi öncesi Giannis yarışının ne kadar kızıştığını gösteriyor.Green, Philadelphia 76ers yenilgisi sonrasıifadelerini kullandı.Warriors'ın yanı sıra New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Miami Heat de Yunan yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Golden State'in tekliflerinden birinin, gelecek draft hakları etrafında şekillendiği bildiriliyor.Başantrenör Steve Kerr, Green'in adının takas söylentilerinde geçmesiyle ilgili oyuncusuyla konuştuğunu doğruladı.diyen Kerr, San Francisco Chronicle'dan Sam Gordon'a şu ifadeleri kullandı: