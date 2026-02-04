04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Galatasaray'a imza atmayı çok istedi ama olmadı

Galatasaray'ın teklif yaptığı Hicham Boudaoui, bu transfer için çok istekli oldu ancak kulübü Nice, devre arasında transfere razı gelmedi.

04 Şubat 2026 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a imza atmayı çok istedi ama olmadı






Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui'yi gündemine aldı, Cezayirli oyuncu da transferi istedi ancak sonuç alınamadı.

Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın sunduğu teklifin, toplamda 15 milyon Euro'luk bir paketi kapsadığı belirtildi.

NICE, BIRAKMAYA YANAŞMADI


Ancak Nice cephesi, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü Boudaoui'yi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ligde çok zor günler geçiren ve hedeflerinin uzağında kalan Fransız ekibinin, sezon ortasında orta sahadaki dengesini bozmak istemediği ifade edildi.

BOUDAOUI, TRANSFERİ ÇOK İSTEDİ

Hicham Boudaoui'nin Galatasaray'a olan isteği ise şaşırtıcı oldu. Cezayirli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi "inanılmaz derecede istediği" aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
