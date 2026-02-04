Galatasaray'a imza atmayı çok istedi ama olmadı

Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui'yi gündemine aldı, Cezayirli oyuncu da transferi istedi ancak sonuç alınamadı.
Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın sunduğu teklifin, toplamda 15 milyon Euro'luk bir paketi kapsadığı belirtildi.
NICE, BIRAKMAYA YANAŞMADI
Ancak Nice cephesi, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü Boudaoui'yi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ligde çok zor günler geçiren ve hedeflerinin uzağında kalan Fransız ekibinin, sezon ortasında orta sahadaki dengesini bozmak istemediği ifade edildi.
BOUDAOUI, TRANSFERİ ÇOK İSTEDİ
Hicham Boudaoui'nin Galatasaray'a olan isteği ise şaşırtıcı oldu. Cezayirli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi "inanılmaz derecede istediği" aktarıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın sunduğu teklifin, toplamda 15 milyon Euro'luk bir paketi kapsadığı belirtildi.
NICE, BIRAKMAYA YANAŞMADI
Ancak Nice cephesi, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü Boudaoui'yi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ligde çok zor günler geçiren ve hedeflerinin uzağında kalan Fransız ekibinin, sezon ortasında orta sahadaki dengesini bozmak istemediği ifade edildi.
BOUDAOUI, TRANSFERİ ÇOK İSTEDİ
Hicham Boudaoui'nin Galatasaray'a olan isteği ise şaşırtıcı oldu. Cezayirli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi "inanılmaz derecede istediği" aktarıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.