NBA'de Wizards'ı yenen Knicks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Batı Konferansı lideri Thunder, sahasında Magic'i 128-92 mağlup ederek, bu sezon 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu- Adem Bona'nın 11 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalmayla oynadığı maçta 76ers, deplasmanda Warriors'ı 113-94 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı

04 Şubat 2026 10:17
AA
LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 132-101 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Capital One Arena'da oynanan maçta, Mikal Bridges 23, Jalen Brunson 21 sayı üretirken, Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

11 maçtır Knicks karşısında kazanamayan Wizards'ta, Will Riley 17, Bub Carrington ve AJ Johnson 14 sayı kaydetti.


Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan ve 31 Aralık-19 Ocak tarihlerinde oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Knicks, 7 maçlık galibiyet serisiyle zirve mücadelesine döndü.

- Thunder, sahasında farklı kazandı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Orlando Magic'i 128-92 mağlup ederek, bu sezon 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Thunder pivotu Isaiah Hartenstein, 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ını yaparken, Isaiah Joe 22 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı, 9 asistle takıma liderlik etti.

Franz Wagner'in sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle üst üste beşinci maçını kaçırdığı Magic'te ise Jalen Suggs 20, Paolo Banchero 17 sayı üretti.

- Adem Bona'dan galibiyete 11 sayılık katkı

Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Çaylak VJ Edgecombe'un 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği 76ers'ta, Andre Drummond 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

Evinde üst üste üçüncü maçını kaybeden Warriors'ta, Gui Santos ve Pat Spencer 13'er sayı, Moses Moody 12 sayı kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
