Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, 2025-26 sezonunu Lakers formasıyla tamamlaması bekleniyor.ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan kaynaklar, James'in sezon içinde bir takas talebinde bulunmasının beklenmediğini aktardı.James, sözleşmesinin son yılında yer alıyor ve bunun kariyerindeki son sezon olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.41 yaşındaki süperstarın menajeri, offseason döneminde dört takımın, dört kez MVP seçilen LeBron'la ilgilendiğini açıklamıştı. Ancak sözleşmesinde tam takas veto hakkı bulunan James, Lakers'tan ayrılmak istediğine dair bir talepte bulunmadı. Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka da eylül ayında yaptığı açıklamada, kulübün LeBron'un kariyerini Los Angeles'ta noktalamasını "çok isteyeceklerini" ifade etmişti.Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haberde, LeBron'un doğup büyüdüğü şehir olan Cleveland'ın takımı Cavaliers'ın, James'in üçüncü kez geri dönmek istemesi halinde buna sıcak bakacağı belirtilmişti. Cleveland, Salı günü James Harden'ı Los Angeles Clippers'tan kadrosuna kattı.LeBron James bu sezon 31 maçta 21.9 sayı, 5.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lakers, Salı günü itibarıyla Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.