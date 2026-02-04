04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-469'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

LeBron'un sezonu Lakers'ta tamamlaması bekleniyor

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, 2025-26 sezonunu Lakers formasıyla tamamlaması bekleniyor.

calendar 04 Şubat 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'un sezonu Lakers'ta tamamlaması bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, 2025-26 sezonunu Lakers formasıyla tamamlaması bekleniyor.

ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan kaynaklar, James'in sezon içinde bir takas talebinde bulunmasının beklenmediğini aktardı.

James, sözleşmesinin son yılında yer alıyor ve bunun kariyerindeki son sezon olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

41 yaşındaki süperstarın menajeri, offseason döneminde dört takımın, dört kez MVP seçilen LeBron'la ilgilendiğini açıklamıştı. Ancak sözleşmesinde tam takas veto hakkı bulunan James, Lakers'tan ayrılmak istediğine dair bir talepte bulunmadı. Lakers Genel Menajeri Rob Pelinka da eylül ayında yaptığı açıklamada, kulübün LeBron'un kariyerini Los Angeles'ta noktalamasını "çok isteyeceklerini" ifade etmişti.


Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haberde, LeBron'un doğup büyüdüğü şehir olan Cleveland'ın takımı Cavaliers'ın, James'in üçüncü kez geri dönmek istemesi halinde buna sıcak bakacağı belirtilmişti. Cleveland, Salı günü James Harden'ı Los Angeles Clippers'tan kadrosuna kattı.

LeBron James bu sezon 31 maçta 21.9 sayı, 5.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lakers, Salı günü itibarıyla Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
